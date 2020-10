Dal 5 ottobre al via la campagna di vaccinazione antinfluenzale, in provincia di Siracusa 124.000 dosi

Il 5 ottobre parte anche in Sicilia la campagna di vaccinazione antinfluenzale e la Regione ha già pronte un milione e mezzo di dosi, pari al 60% in più

rispetto all’anno scorso. Di queste, 124.000 arriveranno in provincia di Siracusa.

In considerazione dell'emergenza covid in atto, rispetto alle stagioni precedenti la vaccinazione oltre ad essere raccomandata ai soggetti a rischio (identificati in pazienti cronici come cardiopatici, diabetici, ipertesi, broncopatici e donne in gravidanza) sarà estesa anche agli adulti in buone condizioni di salute che hanno compiuto almeno 60 anni, l’anno scorso era 65; a tutti i bambini con età superiore a 6 mesi che frequentino comunità; ai familiari dei bambini con meno di 6 anni; e agli operatori sanitari e a quelli di pubblica utilità. A tutte queste categorie la vaccinazione verrà offerta in forma attiva e gratuita.

Per evitare assembramenti dalla Regione è stato chiesto alle Asp di identificare locali da mettere a disposizione dei medici di famiglia per evitare assembramenti.

Questa la distribuzione dei vaccini nelle altre province siciliane: a Palermo, 360mila, a Trapani 215 mila, ad Agrigento 114.600, ad Enna 38mila, a Caltanissetta 54.550, a Messina 233.500, a Catania 269mila, a Ragusa 92mila.