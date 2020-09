Priolo, Pippo Carpinteri lascia il comando della Polizia Municipale per l’Agenzia delle Dogane

Pippo Carpinteri, Dirigente e Comandante della Polizia Municipale di Priolo Gargallo, lascia oggi il suo incarico; da domani presterà servizio come Funzionario presso l’Agenzia delle Dogane e Monopoli di Siracusa.

Questa mattina, i saluti da parte del Sindaco Pippo Gianni, che ha ringraziato Carpinteri per la proficua collaborazione, l’impegno profuso e lo spirito di abnegazione. A ringraziare Carpinteri per il lavoro svolto e per la disponibilità anche l’Assessore al ramo, Diego Giarratana

Carpinteri lascia il corpo della Polizia Municipale di Priolo dopo quasi 33 anni di servizio cominciato da vigile urbano e terminato da comandante.

Da Carpinteri un pensiero per tutti, dall'amministrazione a colleghi e collaboratori.