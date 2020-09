Coronavirus, 33 positivi in provincia di Siracusa. Ma 29 sono militari della nave Margottini in isolamento ad Augusta

Il bollettino del ministero della Salute riporta oggi per la provincia di Siracusa 33 positivi, ma di questi 29 sono militari della Margottini in isolamento ad Augusta negli alloggi messi a disposizione dalla Marina Militare.

In Sicilia i nuovi casi sono 170 con 301 pazienti ricoverati con sintomi, altri 19 in terapia intensiva, 2.546 in isolamento domiciliare e un decesso in più. In totale i positivi attuali nell'Isola sono 2.866.

Questa la ripartizione nelle altre province siciliane: 17 ciascuno a Trapani, Caltanissetta e Catania, 74 a Palermo, 4 ad Agrigento, 7 a Messina e 1 a Enna.