Augusta, lettera minatoria all'assessore designato Seby Pustizzi: invitato ad allontanarsi da Carrubba

A pochi giorni dal voto per il rinnovo dell'amministrazione comunale ad Augusta il clima diventa rovente.

Ieri pomeriggio, Seby Pustizzi, assessore designato dalla coalizione che sostiene Massimo Carrubba, ha ricevuto al suo studio una lettera anonima nella quale veniva invitato a prendere le distanze da Carrubba, consigliandogli di pensare alla sua famiglia.

Pustizzi ha già denunciato l'episodio al commissariato di Polizia

"Inutile sottolineare - scrive in post su facebook il candidato sindaco Carrubba - che hanno ottenuto esattamente l' effetto contrario. Esprimo vicinanza e solidarietà a Seby ed alla sua cara famiglia e mi spiace davvero se la serenità dei suoi cari sia stata turbata. Valuto questo episodio un brutto segnale per la comunità e soprattutto per i giovani che si avvicinano con passione alla vita pubblica della città".