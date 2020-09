Noto, intitolazione di una piazzetta al sindacalista Paolo Mirmina

Ucciso per aver rivendicato i diritti dei braccianti agricoli. Accadde al giovanissimo sindacalista, Paolo Mirmina, il 3 ottobre del 1920. Mirmina era un giovane che sapeva ben leggere e scrivere, alquanto raro in quell’epoca storica e la sua intelligenza lo aveva portato a capire quanto fossero violati i diritti dei braccianti.

Sabato prossimo, in occasione dei cento anni dalla sua morte, la Cgil con la Flai e con il Comune di Noto – città in cui si consumò l’omicidio – sarà dedicata alla sua memoria la piazzetta che al momento indica solo quella data.

Alle 10 la deposizione di una corona d’allora sulla tomba del giovane – nel cimitero monumentale di Noto. La tomba, tra l’altro, è stata restaurata a cura di tecnici incaricati dalla Flai. Alle 12 l’intitolazione della piazza: alla cerimonia interverranno il sindaco di Noto, Corrado Bonfanti; il segretario generale di Cgil Sicilia, Alfio Mannino; il segretario generale della Cgil di Siracusa, Roberto Alosi; il segretario generale della Flai Cgil Sicilia, Tonino Russo.