Siracusa, vaccino antinfluenzale per operatori sanitari: Fp Cisl "Sia su base volontaria"

“Attivare da parte dell’Asp la campagna antinfluenzale fra i dipendenti su base volontaria, prestabilendo un contingente massimo per ogni Unità Operativa, con lo scopo di scongiurare l’ipotesi di una decimazione del personale sanitario, consequenziale ad una potenziale insorgenza di sintomatologia che, essendo per larghi tratti analoga a quella del Covid 19, potrebbe mettere in difficoltà le attività assistenziali nelle corsie dei reparti”.

Questo il suggerimento che il segretario generale della Cisl Fp di Ragusa e Siracusa, Daniele Passanisi, insieme al responsabile del Dipartimento Sanità Pubblica della Cisl Fp di Ragusa e Siracusa, Mauro Bonarrigo sottopongono all'Asp di Siracusa.

“Abbiamo provveduto con una nota indirizzata al Direttore Generale, Al Direttore Sanitario e al Responsabile della Comunicazione – hanno specificato Passanisi e Bonarrigo – ad esplicitare la mancanza di perentorietà che però emerge dalla lettura del decreto assessoriale, che declara, invece, l’offerta attiva della vaccinazione antinfluenzale sia al personale scolastico quanto, e con particolare riguardo, al personale sanitario e parasanitario delle strutture regionali, pubbliche e private, con l’obiettivo di una massiva adesione degli operatori scolastici e sanitari, tanto che la stessa Asp, citando il medesimo decreto, invita la Direzione Scolastica Provinciale a promuovere la vaccinazione a docenti e non docenti attraverso una campagna di sensibilizzazione nell’ambito dei rapporti di collaborazione istituzionale ed organizzativa finalizzata alla materiale somministrazione dei vaccini. In mancanza di norme cogenti - concludono gli esponenti della Cisl - siamo dell’avviso che anche le persone che lavorano in sanità debbano poter decidere in autonomia se sottoporsi o meno alla inoculazione vaccinale".