Siracusa, divieto di avvicinamento per un 39enne: perseguitava la ex

E' accusato di atti persecutori nei confronti della ex convivente: si tratta di un 39enne di Siracusa al quale è stato notificato il divieto di avvicinamento.

La misura è stata emessa dal Gip del Tribunale aretuseo.

L’uomo, non rassegnandosi alla fine del rapporto amoroso, avrebbe minacciato ripetutamente la donna creandole un perdurante stato di ansia e paura, ingenerando nella stessa un fondato timore per la propria incolumità.