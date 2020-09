Siracusa, due denunciati e sanzioni per 3.400 euro

Sono 71 i veicoli e 90 le persone sottoposte a controllo dai Carabinieri della Compagnia di Siracusa nel fine settimana. Sanzionate svariate infrazioni al codice della strada, per un totale di quasi 3400 euro.

Nell’arco del servizio 8 persone sono stati segnalati alla Autorità Amministrativa, perché trovati in possesso di modiche quantità di marijuana e hashish per uso personale.

Due siracusani, il primo di 30 anni e uno di 23 anni, sono stati denunciati in stato di libertà: il primo per violazione delle prescrizioni degli arresti domiciliari a cui era sottoposto. Il secondo per evasione: nonostante gli arresti domiciliari, non è stato trovato in casa durante un controllo.