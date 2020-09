Augusta, droga e contante per oltre 1.000 euro in casa: arrestata 21enne

Custodiva in casa droga, per la precisione 56 grammi di marijuana, 32 di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della dosi. Oltre a ciò anche 1.70 euro in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell'attività di spaccio.

Pertanto una 21enne di Augusta che è stata arrestata dai Carabinieri al termine della perquisizione domiciliare.