Siracusa, da oggi obbligo di mascherine anche all'aperto e divieto di assembramento

Da oggi è entrato in vigore l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto a patto di non essere da soli o con congiunti. A questo si aggiunge anche il divieto di assembramento”, che impedisce di fermarsi a lungo in strada o in piazza e che ha come obiettivo quello di limitare la movida selvaggia.

Ecco allora che da questa mattina anche a Siracusa mascherine indossate non appena si scende dall'auto e, a parte qualcuno, la maggioranza ha dimostrato di osservare il nuovo dispositivo.

La nuova ordinanza che resterà in vigore, fino al 30 ottobre prevede, inoltre, la registrazione e tamponi rapidi per chi proviene dall'estero e controlli periodici sul personale sanitario e sui soggetti fragili.

L'unico nodo da risolvere rimane quello dei controlli per il rispetto dell'ordinanza: i Comuni sono in difficoltà per reperire risorse e personale per garantire la sorveglianza capillare di ogni aspetto dell'ordinanza.

Ieri sera, intanto, una circolare dell’assessorato regionale all’Istruzione dà il via libera all'utilizzo a scuola delle mascherine personalizzate con particolare riferimento ai minori delle scuole primarie, per "promuovere nei bambini una interpretazione ludica dell’adozione della mascherina". Viene, in pratica, consentito anche "l’uso di quelle cosiddette 'di comunità', anche di stoffa e realizzate individualmente con materiale lavabile e riciclabile, purchè le famiglie si prendano cura delle necessarie e regolari operazioni di pulizia e igienizzazione". A scuola l'uso delle mascherine rimane circoscritto agli spazi comuni extra-aula, alle situazioni di distanza interpersonale inferiore a un metro e, all’interno dell’aula, solo se in movimento.