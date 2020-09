Noto, tentato omicidio: spari contro l'auto di due coniugi

Coppia di coniugi di 52 e 51 anni sono stati fatti oggetto di alcuni spari mentre si trovavano a bordo di una Fiat Punto in via Platone a Noto.

Questo quanto sarebbe accaduto questa sera secondo la ricostruzione dei Carabinieri.

L'uomo e' stato colpito al collo, all'addome e a una gamba mentre la moglie e' rimasta leggermente ferita dalle schegge di vetro.

Sono stati trasferiti in ospedale, al Di Maria di Avola dove il 52enne è stato sottoposto ad intervento chirurgico, ma non sarebbe in pericolo di viat.

Militari dell'Arma al lavoro: hanno già sentito familiari e conoscenti della coppia.