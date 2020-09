Avola, auto finisce in mare: illeso il conducente

Auto in mare oggi pomeriggio ad Avola. Sul lungomare una vettura è finita accidentalmente in acqua finendo la sua corsa su un lato.

Illeso il conducente che ha raggiunto la riva e chiamato i soccorsi.

Sul posto i vigili del fuoco di Noto: l’intervento si è concluso in serata con il recupero del mezzo con l’auto-gru.