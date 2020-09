Siracusa, Camcom del Sudest: l'Ars approva odg a tutela del territorio

Approvato oggi all’Ars l’Ordine del Giorno che impegna il Governo regionale a portare avanti le istanze delle associazioni di categoria facenti parte della Consulta provinciale di Siracusa riguardanti la rappresentanza e la distribuzione delle risorse tra le varie sedi camerali.

A darne notizia è Giovanni Cafeo, parlamentare regionale di Italia Viva e Segretario della III Commissione Ars Attività Produttive.

“Le richieste della Consulta nascevano da evidenti differenze di trattamento, frutto del D.L. 14 agosto 2020 n. 104, tra enti camerali in via di accorpamento e Camere di Commercio già accorpate, come appunto quelle di Catania, Siracusa e Ragusa – spiega Cafeo – con consistenti vantaggi delle prime proprio a scapito di queste ultime, sia in termini di rappresentanza sia come risorse messe a disposizione”.

“L’impegno che chiediamo al Governo regionale con questo Odg è quello di farsi portavoce a Roma a tutela del nostro territorio – conclude Cafeo – chiedendo la modifica della norma in oggetto al fine di ripristinare l’equità di trattamento tra tutti gli enti camerali italiani”.