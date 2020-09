Coronavirus, balzo in avanti nei nuovi positivi: 24 in solo giorno in provincia di Siracusa. In Sicilia 163

Balzo in avanti nel numero dei nuovi positivi in provincia di Siracusa: dopo due giorni a zero nuovi casi, oggi il bollettino del ministero della Salute riporta 24 nuovi positivi.

In tutta la Sicilia sono 163 ( due dei quali sono migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa) con 293 ricoverati per sintomi, altri 16 in terapia intensiva e 2.478 in isolamento domiciliare e un nuovo decesso In totale i positivi attuali nell'Isola sono 2.787.

I nuovi casi sono così distribuiti nelle province: oltre ai 24 di Siracusa, 12 a Trapani, 92 a Palermo, 1 ciascuno ad Agrigento e Ragusa, 4 a Caltanissetta, 24 a Catania e 5 a Messina.