Siracusa, cambia il senso di marcia in via Eschilo

A partire dai prossimi giorni, da quando sarà installata la nuova segnaletica stradale, in via Eschilo sarà invertito il senso di marcia. La strada sarà percorribile da via Archia verso corso Gelone.

Questo quanto prevede un'ordinanza del settore Mobilità e trasporti per meglio regolamentare il traffico in prossimità della scuola “Giuseppe Lombardo Radice”.

Disposto il divieto di transito in via Archia, nel tratto compreso tra via Eschilo e via Aristofane, dalle 7,30 alle 8,30 e dalle 13,15 alle 14,15. Il divieto, nelle stesse fasce orarie, vale anche in via Aristofane, ma non riguarderà i veicoli che devono accedere o uscire dai garage di questi tratti di strada.

Domani, intanto, riprendono i lavori di tracciamento dei corridoi ciclabili cittadini. Gli operai interverranno in viale Teracati, nel tratto compreso tra viale Scala Greca e viale Santa Panagia. Nelle giornate di giovedì e venerdì, i lavori saranno realizzati a partire dal civico 20 di viale Tica fino a largo Medaglia d'oro Carmelo Ganci.