Siracusa, istituto Vittorini: arrivati i primi 150 banchi monoposto

A sorpresa rispetto a quanto preventivato questa mattina sono arrivati i primi 150 banchi monoposto standard all’istituto comprensivo Vittorini di Siracusa. Sono quelli destinati alle classi della primaria. Ne mancano altri 225 per completare la dotazione delle classi delle elementari e per coprire tutte le classi delle medie.

Una trentina saranno quelli con le rotelle che, una volta terminata l’emergenza covid, saranno successivamente utilizzati nei laboratori.

In poche ore sono stati spacchettati e all’uscita dei bambini dalle classi a fine lezioni, sono già stati sistemati nelle aule.

Soddisfatta la dirigente, Pinella Giuffrida: “Abbiamo operato velocemente e devo dire che la qualità dei banchi è eccellente: sono stabili, hanno il porta zaino sotto e la superficie facilmente sanificabile. Entro una decina di giorni dovremo essere completata la fornitura”.

Anche all'istituto comprensivo Costanzo è già arrivata la prima fornitura. A giorni arriveranno gli altri banchi monoposto e per fine ottobre tutte le scuole dovrebbero aver ricevuto la dotazione richiesta.