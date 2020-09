San Michele Arcangelo, a Siracusa celebrazione della Polizia a San Giovanni

E' stata celebrata nella Chiesa di San Giovanni alle Catacombe la santa messa in occasione della festa di San Michele Arcangelo, Patrono della Polizia di Stato. Ad officiare è stato il Cappellano, Don Giuliano Gallone alla presenza del questore Gabriella Ioppolo, del prefetto Giusi Scaduto oltre che di poliziotti e personale civile del Ministero dell’Interno in servizio in questa provincia.

L’Arcangelo Michele è il Santo Patrono e protettore della Polizia di Stato dal 1949, proclamato con bolla pontificia da Papa Pio XII.

La scelta ricadde sull’Arcangelo Michele per l'assonanza con la missione assolta da tutti i poliziotti per tutelare la sicurezza delle comunità.

Un ricordo dedicato alle donne e agli uomini della Polizia di Stato che hanno perso la vita per assolvere il proprio dovere.