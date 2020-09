Coppia uccisa a Lecce, confessa il 21enne fermato

Il movente dell'omicidio della coppia di Lecce potrebbe essere stato la vendetta. Il 21enne fermato come presunto omicida aveva vissuto in affitto in una stanza dell'appartamento dove De Santis e Manta avevano deciso di convivere, perciò era stato mandato via. Il giovane ha confessato il duplice delitto. Un omicidio premeditato, con un meticoloso cronoprogramma,una lista per ripulire la scena e con oggetti come un cappuccio e fascette stringitubo,recita il decreto di fermo.Ha agito con "macabra ritualità, sadismo, spietatezza".