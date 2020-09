Noto, calci e sputi contro poliziotti: arrestato 47enne

Agenti del Commissariato di Noto e militari dell’Arma dei Carabinieri hanno arrestato Gallo Giuseppe di 47 anni per i reati di resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale.

Nel primo pomeriggio di ieri, poliziotti e carabinieri intervenivano in un bar, sito nei pressi di contrada Zisola, per la segnalazione di un avventore molesto.

Sul posto gli operatori di polizia sorprendevano l’arrestato che, senza alcun motivo, offendeva pesantemente i dipendenti di un bar e si scagliava contro i poliziotti e i carabinieri intervenuti con calci pugni e sputi. L’uomo, noto alle forze di polizia per i suoi trascorsi violenti è stato, infine, bloccato senza non poche difficoltà e condotto, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, nella propria abitazione in regime di arresti domiciliari.