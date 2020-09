Agrigento, Reddito di cittadinanza: sequestrate 11 social card

A 11 perone di Agrigento, con precedenti per reati legati alla criminalità organizzata di tipo mafioso, sono state sequestrate le social card del Reddito di cittadinanza. A procedere è stata la Guardia di finanza.

Tutti e 11 sono stati, inoltre, segnalate all'Inps.

Secondo una prima stima, il danno già accertato per le casse pubbliche sarebbe di 300.000 euro. Sono in corso ulteriori indagini per identificare altri illegittimi percettori del reddito di cittadinanza. Al momento gli indagati sono 69.