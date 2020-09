Siracusa, sentenza su uso "illegittimo" dello street control: si apre il dibattito

Street control illegittimo: questo quanto stabilisce una sentenza di un giudice di pace di Siracusa sul ricorso presentato da un automobilista assistito dall'avvocato Roberto Trigilio. Una sentenza che ha già sollevato un ampio dibattito.

Nello specifico con la sentenza emessa il 18 settembre scorso, il giudice di pace contesta l’inosservanza degli articoli 200 e 201 del Codice della Strada, sulla contestazione differita che rende nulla la contravvenzione di 58 euro emessa circa un anno fa. L'automobilista non ha ricevuto dagli agenti della Municipale la contestazione immediata, essendo sul posto, ma solo quella differita.

La risposta dell'assessore alla Polizia municipale è pacata e parte dai numeri: "Sono stati oltre 7.000 i verbali elevati dall'inizio del servizio - ci dice - e sui circa 60 ricorsi presentati, tra Prefettura e giudice di pace, finora questo è l'unico ad essere stato accolto".

Sulla vicenda interviene il presidente della Consulta civica, Damiano De Simone: "Avevamo anticipato che le contravvenzioni rilevate dallo Street Control avrebbero rappresentato un boomerang in termini di esborsi economici che l'Ente Comunale avrebbe dovuto riconoscere in caso di condanne al pagamento delle spese del giudizio, ed altre spese previste. La repressione - conclude - non è mai stata la soluzione ai problemi, anzi, li ha sempre aggravanti, soprattutto quando l’intento è fare esclusivamente cassa rilevando contravvenzioni senza la possibilità data al trasgressore di contestazione sul posto".