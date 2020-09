Raccolta differenziata di carta e cartone, nel 2019 in Sicilia cresce del 15%: bene anche Siracusa

Cresce di quasi 16 punti percentuali nel 2019 in Sicilia la raccolta differenziata di carta e cartone.Un incremento che fa da traino alla forte crescita registrata in tutto il Sud Italia.

Secondo i dati contenuti nel 25° Rapporto annuale sulla raccolta differenziata e riciclo di carta e cartone in Italia curato e diffuso da Comieco, infatti, nel 2019 in Sicilia sono state raccolte e avviate al riciclo 162.689 tonnellate di carta e cartone; erano state 140.423 le tonnellate del 2018. La quota media pro-capite è pari a 31,9 chili.

Nella classifica tra le province siciliane Siracusa con 14.846 tonnellate e 36,6 chili pro-capite.

In provincia di Agrigento sono state raccolte 15.601 tonnellate di carta e cartone, pari a 34,8 chili pro-capite; in quella di Caltanissetta 11.251 tonnellate e 41,1 chili il pro-capite; in provincia di Catania 39.375 tonnellate di carta e cartone raccolte, pari a una raccolta media pro-capite di 35,3 chili; ad Enna 4.788 con 28 chili; in provincia di Messina sono state raccolte 20.454 tonnellate con una media pro-capite di 31,7 chili; in quella di Palermo 27.981 tonnellate pari a una media pro-capite di 21,9 chili; in provincia di Ragusa le tonnellate sono state 12.139 con una media pro-capite di 38,1 chili; in quella di Trapani sono state raccolte 16.254 tonnellate di carta e cartone, pari a 37,3 chili.