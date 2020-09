Coronavirus, nessun nuovo positivo per il secondo giorno in provincia di Siracusa

Nessun nuovo positivo in provincia di Siracusa per il secondo giorno consecutivo. In Sicilia sono 102 con 294 ricoverati con sintomi, altri 15 in terapia intensiva, 2.434 in isolamento domiciliare e un nuovo decesso In totale nell'Isola i positivi attuali sono 2.743.

Questo riporta il bollettino del Ministero della Salute che dà anche la distribuzione dei nuovi casi per ogni provincia: 5 a Trapani, 62 a Palermo, 11 ciascuno ad Agrigento e Caltanissetta, 12 a Catania e 1 a Messina.