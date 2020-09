Priolo, da domani secondo ciclo di test sierologici gratuiti

Da domani i residenti di Priolo potranno nuovamente effettuare gratuitamente i test sierologici. Potranno farlo anche coloro che operano nel territorio comunale.

Avranno priorità coloro che sono venuti a contatto con persone positive; seguiranno coloro che nella prima fase non li hanno eseguiti.

L’iniziativa, voluta dal sindaco Pippo Gianni, intende individuare soggetti che hanno sviluppato gli anticorpi e tracciare dunque una mappatura sull’evoluzione del covid-19, in un momento in cui si registra una ripresa del contagi.

I test saranno effettuati al Palazzo Comunale martedì e giovedì pomeriggio, dalle 15 alle 17:30, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8:30 alle 12.

Per informazioni ci si potrà rivolgere al numero 391 3577735.