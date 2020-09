Siracusa, giro di vite sui ciclomotori: 42 sanzioni per oltre 32mila euro

Il mirino della Polizia municipale di Siracusa su ciclomotori e motoveicoli dopo gli incidenti gravi che hanno visto, in due occasioni, pedoni travolti da scooter.

Dal 18 al 23 settembre gli agenti hanno sottoposto a controlli mirati 33 ciclomotori e 230 motoveicoli. In totale nei sei giorni sono state elevate 42 sanzioni per un importo complessivo di 32.596 euro. Sono stati 13 i mezzi sottoposti a sequestro e altri 6 a fermo amministrativo.