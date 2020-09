Siracusa, atti persecutori verso la ex compagna: denunciato 41enne

Non si era rassegnato alla fine della relazione sentimentale con la ex compagna di 28 anni e perciò aveva messo in atto una serie di azioni persecutorie nei confronti della donna.

Un siracusano di 41 anni, non si era arreso neanche dopo il provvedimento di non avvicinamento emesso a suo carico.

Aveva continuato con le molestie, alle quali è seguita la denuncia da parte della Polizia.