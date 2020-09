Canicattini, domani festa patronale: salta la raccolta porta a porta

Doamni niente raccolta differenziata di carta e cartone a Canicattini. Il servizio è sospeso - così come prevede il regolamento - per via della festa del patrono San Michele Arcangelo. La raccolta slitta, pertanto, alla settimana successiva. Da mercoledì 30 settembre 2020, chi avesse bisogno di conferire carta e cartone può farlo al CCR, Isola Ecologia, sulla Maremonti.