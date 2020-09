Siracusa, passeggiata d'onore per la carrozza del senato

Dopo 9 anni la Carrozza del Senato esce da Palazzo Vermexio per una passeggiata d'onore.

Alle 11 è uscita dal portone di Palazzo di città, a restauro ultimato, per fare un giro per piazza Duomo. Le lunghe e complicate le operazioni di restauro, frutto della cooperazione tra il Rotary, sponsors privati e l’Istituto Europeo del Restauro.

Al giro della seicentesca carrozza - condotta da cocchiere in tenuta d'epoca - hanno assistito tanti siracusani ma anche tantissimi turisti, incantati. La carrozza, subito dopo, è stata rimessa nella teca all'interno del palazzo municipale, anche questa "restaurata", ovvero migliorata per garantire il corretto mantenimento dell'antico cocchio.