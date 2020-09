Francofonte: droga, armi e denaro sospetto in casa. Disoccupato in manette

Arrestato in flagranza di reato: è finito così in manette il 47enne Antonino Tuzza, disoccupato già noto alle forze dell’ordine. L’uomo era nel mirino dei carabinieri di Francofonte già da un po' di tempo, in quanto da indagini erano emersi elementi che riconducevano all'uomo. Scattata la perquisizione domiciliare, i militari dell'Arma hanno trovato 500 grammi di marijuana, 70 di cocaina, 60 di sostanza da taglio, nonché materiale per il confezionamento delle dosi. Oltre alla droga sono stati torvati 3.400 ritenuti provento dello spaccio, e due pistole a salve prive del tappo rosso.Tuzza è stato condotto alla Casa circondariale di Cavadonna.