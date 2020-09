Nave Margottini: lievita il numero dei ricoverati, 53 in isolamento

Passano da 4 a 7 i componenti dell'equipaggio della nave della Marina Militare "Margottini" ricoverati nel centro covid dell'ospedale Umberto I di Siracusa.

Gli altri 53 risultati positivi al tampone, sono attualmente in isolamento negli alloggi messi a disposizione dalla Marina ad Augusta.

Nel frattempo venerdì 25 la fregata ha lasciato il pontile Nato di Melilli per dirigersi a Taranto. A bordo gli altri 126 componenti dell'equipaggio, risultati negativi, e in quarantena in attesa del secondo tampone.