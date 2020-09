Portopalo, Scalo Mandrie liberato dai resti dell'imbarcazione dei migranti

Sono stati rimossi i resti dell'imbarcazione dei migranti sbarcati a Scalo Mandrie sul litorale di Portopalo il 4 settembre scorso.

"Non potevamo accettare un enorme danno ambientale sulla costa più bella del mondo - dichiara il sindaco Gaetano Montoneri - e con un intervento straordinario abbiamo disposto la rimozione di tutto, e la nostra costa è tornata a splendere nella sua bellezza.

Ovviamente - prosegue Montoneri - chiederemo al Ministero dell’Interno, per il tramite della Prefettura, di coprire le spese sostenute. Speriamo almeno in questo in una forte presenza dello Stato".