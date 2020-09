Coronavirus, 107 nuovi positivi in Sicilia: nessuno in provincia di Siracusa

Non ci sono nuovi positivi in provincia di Siracusa nelle ultime 24 ore. In Sicilia sono 107 e di questi 7 sono migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa.

I pazienti ricoverati sono 268, altri 14 si trovano in terapia intensiva e 2.377 sono in isolamento domiciliare. In totale i positivi attuali sono 2.659. Altri due decessi in Sicilia: uno a Sciacca, l'altro a Messina. Questi i dati contenuti nel bollettino del Ministero della Salute.

I nuovi casi sono così distribuiti nelle varie province: 1 a Trapani, 66 a Palermo, 1 ad Agrigento, 6 a Caltanissetta, 10 a Enna, 3 a Ragusa, 14 a Catania e 6 a Messina.