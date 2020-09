Floridia, sbloccati i pagamenti del salario accessorio per i dipendenti del Comune

Sblocco dei pagamenti degli arretrati relativi al salario accessorio dal 2012 al 2014 e impegno ad erogare le restanti somme dal 2015 ad oggi per i dipendenti del Comune di Floridia.

A darne notizia è il segretario generale della Cisl Fp di Ragusa e Siracusa, Daniele Passanisi: “Siamo soddisfatti per il risultato raggiunto – dichiara Passanisi – frutto di un lavoro certosino intrapreso negli scorsi mesi dalla Cisl con il commissario straordinario del Comune di Floridia, Giovanni Cocco, che - aggiunge - non solo ha risanato il bilancio comunale ma ha intrapreso un dialogo franco e costruttivo che ha avuto come risultato finale lo sblocco di una situazione annosa. Un particolare ringraziamento - conclude - va ai dipendenti comunali che in questi anni, nonostante tutto, hanno dimostrato grande spirito di sacrificio e professionalità, garantendo sempre con puntualità, efficacia ed efficienza i servizi alla cittadinanza”.