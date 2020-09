Lentini, furto di 500 chili di uva: un arresto

Dovrà rispondere di furto aggravato in concorso, Giuseppe Molino, 31enne, catanese.

L'uomo è ritenuto uno degli autori di un furto in un vigneto sito nelle campagne di Licodia Eubea. I ladri, secondo la segnalazione, si erano dileguati a bordo di una Fiat Stilo di colore grigio. I militari li hanno intercettarli lungo la SS 194. Dopo un breve inseguimento, non riuscendo a seminare i Carabinieri, i malviventi hanno abbandonato l'auto e si sono dati alla fuga a piedi per le campagne. Uno di loro è stato bloccato e la refurtiva, 500 chili di uva, è stata recuperata e successivamente restituita al legittimo proprietario.

Per Molino sono stati disposti gli arresti domiciliari.