Siracusa, Alessandro batterista rocker incanta a "Tú Sí Que Vales" VIDEO

A soli 5 anni suona la batteria da grande musicista e ieri sera a "Tú Sí Que Vales" su Canale 5 ne ha dato ampia dimostrazione. E' Alessandro Massimo Baviera che ha incantato giudici e pubblico sia per la bravura e grande dimestichezza con cui suona la batteria ma anche per come ha parlato suscitando ammirazione e grande simpatia.

Un volto d'angelo con i capelli biondi e i tratti delicati, ma un'anima da rocker, anzi come ha detto lui stesso da batterista heavy metal. Per lui i 4 sì di Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammuccari e il 99% dei consnsi della giuria popolare presieduta da Sabrina Ferilli.

