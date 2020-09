Siracusa, alla Raiti doppi turni e lezioni di 2 ore al giorno: monta la protesta delle famiglie

E' un inizio di anno scolastico travagliata per l'istituto comprensivo Raiti di Siracusa. Un inizio parziale e a step a causa dei lavori di adeguamento dei locali scolastici determinati dalle necessità dettate dall'emergenza coronavirus.

Dopo l'inizio delle lezioni il 24 settembre per alcune classi con orario mattutino di 2 ore, tra domani e martedì torneranno a scuola, in orario pomeridiano le classi quarte e quinte di primaria e le seconde e terze di secondaria. Gli alunni, inoltre, osserveranno un orario di sole due ore al giorno: da lunedì le classi quarte della primaria (sez. A – B – C – D) avranno lezione dalle 15,15 alle 17,15; le seconde di scuola media (sez. A – B) dalle 15 alle 17; martedì inizio lezioni per le quinte di scuola primaria (sez. A – B – C) dalle 15,30 alle 17,30 e le terze (sez. A – B) di scuola secondaria di primo grado, con orario 15,00 – 17,00.

Per le classi della scuola dell'infanzia e le classi prime di scuola primaria le comunicazioni sull'inizio dell'attività didattica saranno date lunedì.

Una situazione che ha creato non poco scompenso tra le famiglie: "La scuola - ci è stato riferito da più genitori - pretende di fare didattica con solo 2 ore di impegno degli studenti e possibilmente dividendo le aule e costringendo gli alunni all’ennesimo cambio di maestre.

Perché invece la scuola non informa le famiglie sullo stato di avanzamento dei lavori e il loro relativo completamento?

La scuola si è posta il problema di come una famiglia possa conciliare gli impegni lavorativi e familiari di entrambi i genitori con una simile disorganizzazione?".

Le perplessità e il malumore è tangibile anche perché il timore maggiore è che questa situazione possa protrarsi per tutto il mese di ottobre con gli inevitabili problemi che potrebbero seguire.

Di contro dalla scuola arriva la rassicurazione che "l’orario con turni pomeridiani è un orario provvisorio, in attesa che siano consegnati tutti i lavori di adeguamento dei locali scolastici. L’orario definitivo, con il quale si entrerà a regime, sarà comunicato alle famiglie sempre qualche giorno prima rispetto all’entrata in vigore.

Il sacrificio che stiamo facendo ad inizio anno scolastico, convivendo con ulteriori lavori rispetto a quelli inizialmente previsti, servirà a stare tutti nello stesso istituto, senza fare doppi turni e rispettando le norme di distanziamento".