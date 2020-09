Siracusa, vento forte per tutta la notte: un albero si abbatte al suolo

Da ieri e per tutta la notte il vento con forti raffiche ha sferzato Siracusa e oggi un albero è improvvisamente crollato, abbattendosi al suolo.

E' accaduto alla Pizzuta, in via Canonico Nunzio Agnello. Il tronco, che magari non era in ottimali condizioni di salute, si è letteralmente spezzato in due e i rami con tanto di fogliame, adesso occupano il marciapiede e una piccola parte della carreggiata.

Fortuna ha voluto che in quel momento nessuno passasse a piedi sotto l'albero e che nessuna auto avesse parcheggiato sotto l'ombra dell'albero.