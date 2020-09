Coronavirus, 4 nuovi positivi in provincia di Siracusa. In Sicilia 110

Sono 4 i nuovi positivi in provincia di Siracusa. In Sicilia sono 110 con 255 ricoverati, altri 13 in terapia intensiva, 2.315 in isolamento domiciliare. In totali i positivi attuali nell'Isola sono 2.503. Questi i dati riportati nel bollettino del Ministero della Salute.

Oltre ai 4 di Siracusa, gli altri casi sono 45 a Trapani, 23 a Palermo, 7 ad Agrigento, 3 a Caltanissetta, 2 a Ragusa, 24 a Catania e 2 a Messina.