Vinclullo smentisce l'assessore Falcone: "Aggiudicati i lavori della Sp 32 e non 23"

"Questa è l'ennesima gaffe dell'assessore regionale alle Infrastrutture Falcone".

A sostenerlo è Vincenzo Vinciullo che riferisce anche che "Il 23 settembre, il Genio Civile di Siracusa ha aggiudicato i lavori della S.P. 32 Carlentini – Pedagaggi, non della 23 Palazzolo – Giarratana di cui ancora non è stato fatto nemmeno il bando.

Caro Assessore - aggiunge Vinciullo - nel tentativo quasi ossessivo di apparire nella nostra provincia, lei ha commesso l’ennesimo errore.

i lavori - conclude - non sono stati affidati perché non è stato ancora nemmeno pubblicato il bando di gara".