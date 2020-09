Covid, l'Asp di Siracusa istituisce le Usca scolastiche

Usca scolastiche anche in provincia di Siracusa. Sono state istituite dall'Asp ed entreranno in azione nei casi in cui si verificasse un sospetto caso covid in ambito scolastico. In caso di sintomatologia, le Usca si recheranno nella scuola per l’esecuzione del test rapido antigenico.

L’elenco, con i relativi recapiti telefonici, è stato trasmesso ai dirigenti scolastici delle scuole pubbliche e private della provincia di Siracusa ed è pubblicato nel sito internet aziendale nella sezione “Usca per le scuole”. Inoltre, è stata istituita una apposita casella di posta elettronica dedicata alla gestione dei casi covid.istruzione@asp.sr.it .

Per le scuole che ricadono nel Distretto sanitario di Siracusa: Usca 1 cell. 3663427571; Usca SR 2 cell. 3663427250.

Per le scuole ricadenti nel Distretto sanitario di Augusta: Usca Augusta cell. 3663427245.

Per le scuole ricadenti nel Distretto sanitario di Lentini: Usca Lentini 3663427438.

Per le scuole ricadenti nel Distretto sanitario di Noto: Usca Noto 3663427846.

Il documento dell’Istituto Superiore di Sanità espone gli scenari più frequenti in caso di eventuale comparsa di sintomi da Covid-19, descrivendo i relativi percorsi che il personale scolastico, le famiglie e gli operatori sanitari interessati, pediatri di libera scelta, medici di famiglia, Dipartimenti di prevenzione ed USCA devono seguire assicurando un efficace contrasto all’innalzamento della curva epidemiologica legata alla pandemia, provvedere alle azioni di competenza nel più breve tempo possibile allo scopo di consentire la regolare frequenza delle lezioni e contenere gli allarmismi.