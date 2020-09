A Siracusa e Noto, collaborazione tra l'Agenzia delle Entrate e l'associazione carabinieri

Dal 7 settembre la sezione di Siracusa dell’Associazione Nazionale Carabinieri collabora con l’Agenzia delle Entrate delle sedi di Siracusa e Noto.

Siglato un protocollo, alla luce dell’emergenza sanitaria da Covid-19, che prevede la misurazione della temperatura, il contingentamento degli accessi, l'intervento in caso di assembramenti e la compilazione di un modulo da far firmare agli utenti che intendono entrare nella struttura pubblica.

Il servizio si protrarrà per alcuni mesi con possibile proroga in base all’andamento della pandemia.

L’associazione, che annovera soci effettivi, familiari e simpatizzanti, ha tra i suoi scopi associativi l’impegno sociale nelle varie forme di volontariato.