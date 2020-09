Augusta, possesso illegale di armi e munizioni: in arresto 46enne

Dovrà rispondere di detenzione illegale di armi da sparo: un 46enne di Augusta è stato pertanto arrestato dai Carabinieri.

B.M., 46enne del posto.

A seguito di perquisizione domiciliare l'uomo è stato trovato in possesso, senza averne titolo, di una pistola calibro 7,65 con matricola parzialmente illeggibile, 1 caricatore con all’interno 5 proiettili, una carabina ad aria compressa calibro 4,5 senza marca e modello e potenza in joule nonché di una scatola contenente 36 proiettili calibro 7,65, tutto occultato all’interno di un mobile della camera da letto.

Il materiale sequestrato sarà trasmesso ai Carabinieri del Ris di Messina per effettuare accertamenti tecnici volti a risalire alla sua provenienza.

Per l'uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari.