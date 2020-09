Siracusa, riaprono gli asili nido: consegna chiavi alle cooperative

Imminente la riapertura degli asili nido a Siracusa: tra lunedì e martedì l'amministrazione comunale consegnerà le chiavi delle strutture alle cooperative che le gestiranno.

Soddisfazione viene espressa dai segretari generali della Funzione pubblica di Cgil, Cisl e Uil, Franco Nardi, Daniele Passanisi e Alda Altamore, dopo la riunione avuta con i rappresentanti del Comune.

“Questo - hanno detto Nardi, Passanisi e Altamore – consentirà alle famiglie dopo mesi di attesa di poter iscrivere i propri figli a scuola, garantendo anche prospettive di ripresa occupazionale per il personale delle cooperative”.

Nardi, Passanisi ed Altamore però auspicano che si rispettino i tempi e sollecitano in particolare la convocazione di un vertice che veda la presenza dell’amministrazione comunale, dei rappresentanti delle cooperative e delle parti sociali per sanare la problematica relativa ai due asili nido comunali che restano al momento chiusi, in attesa di interventi strutturali straordinari.

“Se da un lato si mette fine ad una lunga stagione di veleni in merito ai ritardi nella riapertura degli asili nido comunali, – hanno rilevato Nardi, Passanisi ed Altamore – che hanno solamente danneggiato le famiglie costrette a dover ricorrere alle iscrizioni in istituti privati ed anche al personale impegnato nelle cooperative, dall’altro rilanciamo la necessità improrogabile di una imminente convocazione di confronto per risolvere l’empasse dei due asili oggetto di lavori straordinari al fine di tutelare il posto di lavoro per tutto il personale coinvolto”.