Covid, l'allarme dell'Oms: "Si rischiano 2 milioni di morti"

Non è ancora la seconda ondata secondo i virologi ma i contagi da coronavirus volano in Europa come nei mesi più bui della pandemia appena lasciati alle spalle e l'Oms avverte: nel mondo si rischiano due milioni di morti.

"Abbiamo perso un milione di persone in nove mesi e potrebbero volerci altri nove mesi prima di avere il vaccino", ha detto il direttore per le emergenze Michael Ryan rispondendo ad una domanda nel briefing sul coronavirus. "Siamo pronti a fare ciò che è necessario per evitare quella cifra? Il momento di agire è adesso", ha ammonito. "Altrimenti guarderemo a quel numero, e purtroppo ad uno molto più alto". E dall'Oms è arrivato anche un omaggio all'Italia con il riconoscimento, postato su Twitter, che "Il governo e la comunità, a tutti i livelli, hanno reagito con forza e hanno ribaltato la traiettoria dell'epidemia con una serie di misure basate sulla scienza".

E mentre gli Usa superano i 7 milioni di casi da inizio pandemia, nel resto d'Europa - oltre 5 milioni di casi in totale - il virus avanza quasi ovunque. La maglia nera spetta alla Francia che nonostante misure di contenimento e lockdown parziali sembra aver perso completamente il controllo della situazione. I nuovi casi sono 15.797 nelle 24 ore.

(Ansa)