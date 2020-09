Siracusa, corso di formazione: 4 vigili del fuoco abilitati ad utilizzo autogru

Tra il 21 e il 25 settembre si è svolto al Comando provinbciale dei vigili del fuoco di Siracusa un corso di formazione per abilitare 4 vigili del fuoco, già autisti di mezzi pesanti per soccorso, alla guida ed all’utilizzo dell’autogru. Il corso si è svolto nella sede centrale di via Von Platen per gli aspetti tecnici; la formazione pratica è avvenuta all’interno del distaccamento di Noto.

Un plauso dal comandante Burgio agli istruttori Modica, Agnello e Lipari e ai 4 allievi (Tartaglia, La Runa, Midolo e Caccamo) che venerdì hanno superato l’esame.

L’intero corso si è svolto nel rispetto delle norme e delle procedure covid.