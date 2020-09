Priolo, da lunedì cambiano il percorso e gli orari degli scuolabus

Da lunedì 28 settembre cambia il percorso dei due scuolabus a Priolo, anticipando gli orari di partenza.

Lo ha comunicato il sindaco Pippo Gianni.

Sulla base delle richieste pervenute dai genitori e a seguito di una ricognizione effettuata nei primi due giorni di scuola, l’ufficio Pubblica Istruzione ha modificato in via provvisoria e sperimentale il percorso dei due bus.

“Insieme al Dirigente Scolastico Enzo Lonero - dichiara l’assessore al ramo Mariachiara Gambuzza - stiamo verificando percorsi e tempistica, nel tentativo di fare arrivare tutti gli studenti in tempo per l’inizio delle lezioni. Se con le novità introdotte da lunedì non dovessimo riuscire nel nostro intento, apporteremo ulteriori modifiche fin quando il servizio non sarà perfezionato”.