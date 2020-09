Pronta nuova ordinanza di Musumeci: mascherine anche all'aperto e giro di vite sulla movida

Sul tavolo del presidente della Regione Nello Musumeci ci sarebbe una nuova ordinanza regionale con misure più restrittive per frenare la diffusione del coronavirus in Sicilia. Così anticipa oggi il Giornale di Sicilia.

Due le novità previste nel provvedimento: l'utilizzo obbligatorio della mascherina all’aperto sempre, a prescindere dal metro di distanza, anche quando si è soli e non ci si trova in luoghi affollati.

La seconda novità riguarda la movida, con misure stringenti per evitare gli assembramenti per strada o nei locali.