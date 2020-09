Siracusa, convegno su "Disparità di genere" al Cortile Spirito Santo

Professioniste, imprenditrici, artiste che, attraverso il Gruppo Terziario Donna della provincia di Siracusa, hanno realizzato "Fìmmini", un convegno sulla disparità di genere che rappresenta un momento di riflessione collettiva al Cortile Spirito Santo di Ortigia, allestito con le immagini della fotografa Antonella Marchini.

Il convegno nasce dall'esigenza di trattare le problematiche legate al ruolo della donna nella società dal punto di vista delle lavoratrici.

La Presidente del Terziario Donna Siracusa, Stefania Midolo, aprirà il dibattito ospitando la collega del Gruppo TD Alessandria, Rossella Ferrando.

Si parlerà di emozioni, di dolore, di sentimenti con le dott.sse Arbuffi, medico oncologo, e Di Fede, psicoterapeuta; di imprese e sport con la dott.sa Pedrazzi, presidente del comitato di imprenditoria femminile alla Camera di Commercio di Alessandria ed ex atleta della Nazionale di pallacanestro; di cultura di genere e non solo con la dott.sa Norcia, scrittrice e grecista sempre impegnata in attività di divulgazione culturale.