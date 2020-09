Priolo, auto a fuoco nella notte in via Megara Iblea

Ancora un incendio di auto nella notte a Priolo.

L'allarme è scattato in via Megara Iblea: il fuoco è divampato su una Wolkswagen Golf di proprietà di un 28enne. Le fiamme hanno danneggiato anche la fiancata di uno scuolabus parcheggiato vicino.

Sul posto i vigili del fuoco e i Carabinieri che hanno avviato le indagini per stabilire eventuali responsabilità.

Un'altra auto era stata preda di un incendio due giorni fa in via Amerigo Vespucci.