Siracusa, piazze di spaccio nel mirino: sequestro di droga e armi. Arrestati 3 giovani

Le piazze di spaccio di Siracusa nel mirino delle Polizia di Stato che nel corso di un'operazione ha sequestrato cocaina, armi e marijuana, oltre ad armi, e ha eseguito l'arresto di 3 giovani: Francesco Puglisi di 20 anni, Enrico De Angelis di 27 anni e Alessandro Caruso.

Puglisi era alla guida di uno scooternella zona di via Italia 103, quando, alla vista dei poliziotti ha tentato di dileguarsi. Gli agenti hanno effettuato la perquisizione personale, rinvenendo un insolito numero di chiavi utilizzate per delle voliere. All’interno di queste, il cane “Soan” ha permesso di individuare una pistola con matricola abrasa con caricatore inserito e una pistola a salve. Il giovane, quindi, è stato arrestato per ricettazione e detenzione abusiva di armi.

Nel prosieguo dei controlli in via Immordini, gli agenti hanno effettuato una perquisizione domiciliare nell'abitazione di De Angelis che ha invano tentato di disfarsi di droga, gettandola nel water. All’interno dell’abitazione, grazie all’ausilio del cane “Elvis” , è stato rinvenuta una notevole di sostanza stupefacente ( 230 grammi di cocaina, circa 300 grammi di hashish e 65 grammi di marijuana), bilancini elettronici di precisione e materiale per il confezionamento della droga, fra cui pentolini e cucchiai intrisi di cocaina. La perquisizione ha permesso di rinvenire anche 18 cartucce calibro 44 Magnum.

Con la droga sequestrata sarebbe stato possibile confezionare oltre 1000 dosi di cocaina, 120 di marijuana, 600 di hascisc, che alla vendita al dettaglio avrebbero fruttato oltre 30.000 euro.

Sempre in via Immordini i poliziotti hanno intercettato Caruso che si dava alla fuga lasciando cadere lo zaino, all’interno del quale sono stati rinvenuti quasi 9 grammi di cocaina, 70 grammi di marijuana e 17 grammi di hashish, già suddivisi in oltre 200 dosi pronte per lo spaccio. La sostanza stupefacente avrebbe fruttato circa 3500 euro.

Per Puglisi e Caruso sono stati disposti i domiciliari; De Angelis è stato ristretto in carcere.